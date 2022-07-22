Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В США выразили сомнение в способности РФ продолжать наступление в Украине - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 19:16
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В США сомневаются, что Россия сможет продолжать наступательные операции в Украине так, как это было до сих пор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦРУ по обороне.

По его словам, Россия "не может продолжать так вечно", когда речь заходит об их шквале атак.

По его словам, возможности России становятся все более "тупыми" после использования большей части запасов более "умного" оружия.

Чиновник добавил, что наступление в Донецкой области, вероятно, будет продолжаться летом, а Россия получит небольшие успехи дорогой ценой.

Как сообщалось, глава MI6 считает, что РФ "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине.

По словам главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcиявойна
Главное сегодня

Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно

Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

В Европоле уточнили, что пока не фиксировали контрабанды оружия из Украины

Все новости...
США
В США говорят, что РФ потеряла в Украине тысячи лейтенантов и капитанов – Reuters
Госдеп США одобрил продажу оружия на $2 млрд четырем странам – СМИ
Зеленский отреагировал на проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом
Последние новости
05:36
В Николаеве раздались взрывы — мэр
05:17
По всей Украине — воздушные тревоги
04:41
Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые
03:44
ISW: Россияне минируют берега Ингульца, готовясь к украинскому контрнаступлению
03:01
Никополь: За неделю россияне выпустили более 250 снарядов
02:15
В ОК "Юг" озвучили потери россиян — минус почти сотня военных, "Град", "Пионы"
01:25
Оккупационные власти на Херсонщине заблокировали Google
00:41
Сумщина: Было несколько российских обстрелов, без жертв
23:58
BBC выплатит компенсацию бывшей няне Уильяма и Гарри из-за скандала c интервью Дианы
23:41
Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет
Все новости...