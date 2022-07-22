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В США выразили сомнение в способности РФ продолжать наступление в Украине - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 19:16
В США выразили сомнение в способности РФ продолжать наступление в Украине - СМИ
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В США сомневаются, что Россия сможет продолжать наступательные операции в Украине так, как это было до сих пор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦРУ по обороне.

По его словам, Россия "не может продолжать так вечно", когда речь заходит об их шквале атак.

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По его словам, возможности России становятся все более "тупыми" после использования большей части запасов более "умного" оружия.

Чиновник добавил, что наступление в Донецкой области, вероятно, будет продолжаться летом, а Россия получит небольшие успехи дорогой ценой.

Как сообщалось, глава MI6 считает, что РФ "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине.

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По словам главы разведки Великобритании, российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

Темы: СШАРосcиявойна
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