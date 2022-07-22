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Зеленський і Джонсон поговорили про "зернову угоду", військову підтримку України і Євробачення

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 20:22
Зеленський і Джонсон поговорили про зернову угоду, військову підтримку України і Євробачення
Володимир Зеленський і Борис Джонсон у Києві, ілюстративне фото ОП

Офіс прем’єра Британії повідомив, що Борис Джонсон у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні офісу.

Джонсон, зокрема, прем’єр-міністр привітав сьогоднішнє підписання угоди щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади Росії. "І прем'єр-міністр, і президент Зеленський наголосили на необхідності повного виконання угоди всіма сторонами" - йдеться у повідомленні.

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Також британський прем’єр окреслив нещодавні кроки, які Велика Британія вжила для посилення опору України, зокрема навчання тисяч українських військових у Великій Британії.

"Велика Британія працює над розширенням цієї навчальної діяльності, в тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів" - зазначили у британського прем’єра.

Лідери Британії і України обговорили занепокоєння щодо поводження з військовополоненими на Донбасі, включно з британцями.

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Крім того, Джонсон наголосив на необхідності того, щоб президент відігравав належну роль у підтримці належної судової системи в Україні.

Ще однією темою розмови став пісенний конкурс Євробачення.

"Прем'єр-міністр і президент Зеленський розповіли про те, що тривають дискусії щодо проведення Євробачення наступного року. Прем'єр-міністр підкреслив, що де б не проводилося Євробачення, це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України" - йдеться у повідомленні.

Також Джонсон запевнив Зеленського у непохитній підтримці Британії, нещалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика Британія
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