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Зеленский и Джонсон поговорили о "зерновом соглашении", военной поддержке Украины и Евровидении

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 20:22
Зеленский и Джонсон поговорили о зерновом соглашении, военной поддержке Украины и Евровидении
Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, иллюстративное фото ОП

Офис премьера Великобритании сообщил, что Борис Джонсон в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении офиса.

Джонсон, в частности, премьер-министр приветствовал сегодняшнее подписание соглашения о вывозе зерна из Украины через Черное море и прекращении блокады России. "И премьер-министр, и президент Зеленский отметил необходимость полного выполнения соглашения всеми сторонами" - говорится в сообщении.

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Также британский премьер очертил недавние шаги, предпринятые Великобританией для усиления сопротивления Украины, в частности, обучения тысяч украинских военных в Великобритании.

"Великобритания работает над расширением этой учебной деятельности, в том числе путем привлечения международных партнеров" - отметили у британского премьера.

Лидеры Британии и Украины обсудили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными на Донбассе, включая британцев.

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Кроме того, Джонсон подчеркнул необходимость того, чтобы президент играл надлежащую роль в поддержке надлежащей судебной системы в Украине.

Еще одной темой разговора стал песенный конкурс Евровидения.

"Премьер-министр и президент Зеленский рассказали о том, что продолжаются дискуссии о проведении Евровидения в следующем году. Премьер-министр подчеркнул, что где бы ни проводилось Евровидение, это должно быть событие, которое прославляет и чествует страну и народ Украины" - говорится в сообщении.

Также Джонсон заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Британии, несмотря на то, кто станет следующим премьер-министром.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.

Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобритания
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