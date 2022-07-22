Буданов: В угоді щодо зерна немає неприйнятних умов, які хотіла нав’язати РФ

Член української делегації на переговорах щодо розблокування українських портів для вивезення зерна, керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що в угоді немає жодної з неприйнятних умов, які намагалася нав’язати Росія.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Позицію України абсолютно, 100% відстояно. Всі неприйнятні умови, які намагалася нам нав'язати Росія досить тривалий проміжок часу, тут відсутні. Жодної з цих умов не залишилося.

Росія дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями конвої, хотіла щось оглядати на нашій території і т.д. Жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася".

Деталі: Буданов наголосив, що з військової точки зору Україна не бачить загроз від підписання цієї угоди.

Пряма мова: "Є напрацьований фарватер. Судна будуть рухатися виключно цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, окрім згаданого фарватеру, не буде розміновуватися.

Тобто якщо хтось думає, що Росіє зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси і роблять такі дії абсолютно нереальними".

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Що передувало: У Стамбулі в п'ятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З російської сторони ініціативу підписав міністр оборони Сергій Шойгу.