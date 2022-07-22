Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов: В угоді щодо зерна немає неприйнятних умов, які хотіла нав’язати РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 липня 2022, 20:31
Кирило Буданов, фото ГУР

Член української делегації на переговорах щодо розблокування українських портів для вивезення зерна, керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що в угоді немає жодної з неприйнятних умов, які намагалася нав’язати Росія.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Позицію України абсолютно, 100% відстояно. Всі неприйнятні умови, які намагалася нам нав'язати Росія досить тривалий проміжок часу, тут відсутні. Жодної з цих умов не залишилося.

Росія дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями конвої, хотіла щось оглядати на нашій території і т.д. Жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася".

Деталі: Буданов наголосив, що з військової точки зору Україна не бачить загроз від підписання цієї угоди.

Пряма мова: "Є напрацьований фарватер. Судна будуть рухатися виключно цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, окрім згаданого фарватеру, не буде розміновуватися.

Тобто якщо хтось думає, що Росіє зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси і роблять такі дії абсолютно нереальними".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У Стамбулі в п'ятницю відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. 

Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З російської сторони ініціативу підписав міністр оборони Сергій Шойгу.

Теми: розвідказерноРосія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Розблоковані порти зможуть експортувати 3 млн тонн агропродукції щомісяця

Чорноморський порт може запрацювати першим - перше судно в найближчі дні

4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
розвідка
"У нас із роти 10 людей залишилось": розвідка оприлюднила нову розмову окупанта
Росіяни змушують дітей в окупації долучатись до проросійських організацій – розвідка
СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ
Останні новини
07:21
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська
07:02
Харків: Кілька "прильотів" у центр міста, постраждала людина
06:17
Радник Байдена: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS
05:36
У Миколаєві пролунали вибухи — мер
05:17
По всій Україні — повітряні тривоги
04:41
Військові розігнали табір протестувальників на Шрі-Ланці, є поранені
03:44
ISW: Росіяни мінують береги Інгульця, готуючись до українського контрнаступу
03:01
Нікополь: За тиждень росіяни випустили понад 250 снарядів
02:15
В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”
01:25
Окупаційна влада на Херсонщині заблокувала Google
Усі новини...