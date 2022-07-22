Буданов: В соглашении по зерну нет неприемлемых условий, которые хотела навязать РФ

Член украинской делегации на переговорах по разблокированию украинских портов для вывоза зерна, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что в соглашении нет ни одного из неприемлемых условий, которые пыталась навязать Россия.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Позиция Украины абсолютно, 100% отстояна. Все неприемлемые условия, которые пыталась нам навязать Россия достаточно длительный промежуток времени, здесь отсутствуют. Ни одного из этих условий не осталось.

Россия очень хотела сопровождать военными кораблями конвои, хотела что-то осматривать на нашей территории и т.д. Ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим наконец согласилась".

Детали: Буданов подчеркнул, что с военной точки зрения, Украина не видит угроз от подписания этого соглашения.

Прямая речь: "Есть наработанный фарватер. Суда будут двигаться исключительно этим фарватером. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться.

То есть, если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это совершенно нереально. Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы и делают подобные действия абсолютно нереальными".

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Что предшествовало: В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны инициативу подписал министр обороны Сергей Шойгу.