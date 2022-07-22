Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов: В соглашении по зерну нет неприемлемых условий, которые хотела навязать РФ

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 20:31
Кирилл Буданов, фото ГУР

Член украинской делегации на переговорах по разблокированию украинских портов для вывоза зерна, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что в соглашении нет ни одного из неприемлемых условий, которые пыталась навязать Россия.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Позиция Украины абсолютно, 100% отстояна. Все неприемлемые условия, которые пыталась нам навязать Россия достаточно длительный промежуток времени, здесь отсутствуют. Ни одного из этих условий не осталось.

Россия очень хотела сопровождать военными кораблями конвои, хотела что-то осматривать на нашей территории и т.д. Ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим наконец согласилась".

Детали: Буданов подчеркнул, что с военной точки зрения, Украина не видит угроз от подписания этого соглашения.

Прямая речь: "Есть наработанный фарватер. Суда будут двигаться исключительно этим фарватером. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться.

То есть, если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это совершенно нереально. Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы и делают подобные действия абсолютно нереальными".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны инициативу подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Темы: разведказерноРосcия
Главное сегодня

Сводка Генштаба: ВСУ отразили российский штурм в направлении Северска

Подоляк о возобновлении переговоров с РФ: Никаких оснований нет

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

Разблокированные порты смогут экспортировать 3 млн тонн агропродукции ежемесячно

Черноморский порт может заработать первым – первое судно в ближайшие дни

4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

Все новости...
разведка
"У нас из роты 10 человек осталось": разведка обнародовала новый разговор оккупанта
Россияне заставляют детей в оккупации приобщаться к пророссийским организациям – разведка
СБУ задержала агента военной разведки РФ, сдававшего врагу объекты ВСУ
Последние новости
07:21
Сводка Генштаба: ВСУ отразили российский штурм в направлении Северска
07:02
Харьков: Несколько "прилетов" в центр города, пострадал человек
06:17
Советник Байдена: США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS
05:36
В Николаеве раздались взрывы — мэр
05:17
По всей Украине — воздушные тревоги
04:41
Военные разогнали лагерь протестующих на Шри-Ланке, есть раненые
03:44
ISW: Россияне минируют берега Ингульца, готовясь к украинскому контрнаступлению
03:01
Никополь: За неделю россияне выпустили более 250 снарядов
02:15
В ОК "Юг" озвучили потери россиян — минус почти сотня военных, "Град", "Пионы"
01:25
Оккупационные власти на Херсонщине заблокировали Google
Все новости...