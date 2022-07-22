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Буданов: В соглашении по зерну нет неприемлемых условий, которые хотела навязать РФ

Катерина ТищенкоПятница, 22 июля 2022, 20:31
Буданов: В соглашении по зерну нет неприемлемых условий, которые хотела навязать РФ
Кирилл Буданов, фото ГУР

Член украинской делегации на переговорах по разблокированию украинских портов для вывоза зерна, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что в соглашении нет ни одного из неприемлемых условий, которые пыталась навязать Россия.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Позиция Украины абсолютно, 100% отстояна. Все неприемлемые условия, которые пыталась нам навязать Россия достаточно длительный промежуток времени, здесь отсутствуют. Ни одного из этих условий не осталось.

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Россия очень хотела сопровождать военными кораблями конвои, хотела что-то осматривать на нашей территории и т.д. Ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим наконец согласилась".

Детали: Буданов подчеркнул, что с военной точки зрения, Украина не видит угроз от подписания этого соглашения.

Прямая речь: "Есть наработанный фарватер. Суда будут двигаться исключительно этим фарватером. Ни один участок побережья, кроме упомянутого фарватера, не будет разминироваться.

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То есть, если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это совершенно нереально. Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы и делают подобные действия абсолютно нереальными".

Что предшествовало: В Стамбуле в пятницу состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ отдельно подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны инициативу подписал министр обороны Сергей Шойгу.

Темы: разведказерноРосcия
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