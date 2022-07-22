4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у п’ятницю повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кірбі заявив у п’ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

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За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

Новий пакет військової допомоги Джон Кірбі анонсував на початку тижня.

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Після цього міністр оборони Олексій Резніков після розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном анонсував "дуже хороші новини" зі США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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