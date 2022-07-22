4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost – США выделили новый пакет военной помощи Украине

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу сообщил об утверждении нового пакета помощи помощи Украине стоимостью 270 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кирби заявил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.

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По словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

Кирби также уточнил, что теперь у Украины будет 20 реактивных систем залпового огня HIMARS: 16 от Соединенных Штатов и еще четыре – от других стран-партнеров.

Новый пакет военной помощи Джон Кирби анонсировал в начале недели. После этого министр обороны Алексей Резников после разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином анонсировал "очень хорошие новости" из США.

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Напомним, президент США Джо Байден 8 июля подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую вошли в частности четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS.

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