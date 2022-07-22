Греція викликала посла України через "санкційні погрози" Києва - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Греції викликало посла України Сергія Шутенка нібито через те, що Афіни роздратовані погрозами Києва накласти санкції через діяльність грецьких компаній у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела пише грецьке видання Το Βήμα.

За даними газети, Україна начебто "майже на щоденній основі" направляє МЗС Греції дипломатичні ноти з проханням пояснити, чому сім грецьких компаній працюють у Росії попри її повномасштабне вторгнення на українську територію. Діяльність цих компаній нібито не підпадає під санкції ЄС.

У нотах Київ нібито погрожував Афінам санкціями, через що грецьке МЗС і викликало українського посла Шутенка. Той, за даними Το Βήμα, стверджував, що просто перенаправив ноту на вимогу своєї країни й не мав пояснень щодо джерел інформації про діяльність грецьких компаній.

"Високоповажні дипломатичні джерела наголосити в розмові з Το Βήμα, що низка українських вимог викликали занепокоєння й незадоволення Афін. За їхніми словами, Київ втратив усяку міру того, про що і як просить", – йдеться в матеріалі.

Серед таких нібито вимог України називають припинення висвітлення національним грецьким телебаченням проросійських позицій, що начебто "викликало абсолютно негативну реакцію на всіх рівнях".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що приватні грецькі компанії "є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго".