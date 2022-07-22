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Греция вызвала посла Украины из-за "санкционных угроз" Киева - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 22 июля 2022, 21:14
Греция вызвала посла Украины из-за санкционных угроз Киева - СМИ
Фото: Посольство Украины в Греции

Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Украины Сергея Шутенко якобы из-за того, что Афины раздражены угрозами Киева наложить санкции из-за деятельности греческих компаний в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники пишет греческое издание Το Βήμα.

По данным газеты, Украина якобы "почти на ежедневной основе" направляет МИД Греции дипломатические ноты с просьбой объяснить, почему семь греческих компаний работают в России, несмотря на ее полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Деятельность этих компаний якобы не подпадает под санкции ЕС.

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В нотах Киев якобы угрожал Афинам санкциями, из-за чего греческий МИД и вызвал украинского посла Шутенко. Тот, по данным Το Βήμα, утверждал, что просто перенаправил ноту по требованию своей страны и не имел объяснений по поводу источников информации о деятельности греческих компаний.

"Высокоуважаемые дипломатические источники подчеркивают в разговоре с Το Βήμα, что ряд украинских требований вызвали обеспокоенность и неудовлетворение Афин. По их словам, Киев потерял всякую меру того, о чем и как просит", – говорится в материале.

Среди таких якобы требований Украины называют прекращение освещения национальным греческим телевидением пророссийских позиций, что якобы "вызывало абсолютно негативную реакцию на всех уровнях".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что частные греческие компании "являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, вытягивают Россию из удавки нефтяного эмбарго".

Темы: Греция
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