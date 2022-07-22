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Зеленський виступив проти замороження війни з Росією

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 21:45
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією заохотить її до ескалації конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку. Вони не використають цю паузу, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки", – зазначив він.

Глава держави порівняв Росію з "кашалотом, який проковтнув дві області України й тепер каже: заморозьте конфлікт": "Потім (Росія) відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків".

Глава держави наголосив, що постачання Заходом реактивних систем залпового вогню дозволило кардинально змінити ситуацію на фронті: якщо раніше Росія випускала до 12 тисяч артилерійських снарядів на добу проти 1-2 тисяч, то тепер Україна може випустити до 6 тисяч.

Зеленський додав, що після подій останніх п’яти місяців українці не бажають вести переговори з Росією.

"Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше помре", – сказав він.

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"Ми б віддали перевагу деокупації у спосіб, який не є військовим і щоб врятувати життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо. Поки їм не розб’ють морду, вони нічого не зрозуміють", – наголосив президент України.

Як повідомлялося, колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припускає, що російсько-український конфлікт може завершитися за 4-6 місяців, а "заморожений конфлікт" завершиться подібно до Корейської війни.

А прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявляв, що Німеччина повинна виступити посередником у війні між Росією та Україною і забезпечити, "щоб ця війна була заморожена". Це викликало різку реакцію нещодавно звільненого українського посла Андрія Мельника.

Теми: Зеленськийвійна
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