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Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 22:23
фото ова

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Слов’янськ знову під ударами російських окупантів – поранені троє українців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами".

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Теми: Слов'янськДонецька областьобстрілвійна
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