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Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені

Роман ПетренкоП'ятниця, 22 липня 2022, 22:23
Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені
фото ова

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Слов’янськ знову під ударами російських окупантів – поранені троє українців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

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За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами".

Теми: Слов'янськДонецька областьобстрілвійна
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