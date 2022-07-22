Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Слов’янськ знову під ударами російських окупантів – поранені троє українців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

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За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами".