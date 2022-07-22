Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені
П'ятниця, 22 липня 2022, 22:23
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Слов’янськ знову під ударами російських окупантів – поранені троє українців.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
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За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами".