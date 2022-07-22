Россияне обстреляли Славянск, есть раненные

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что Славянск снова под ударами российских оккупантов – ранены трое украинцев.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о минимум трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах.

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По предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами".