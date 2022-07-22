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Україна готова допомогти Молдові деокупувати Придністров’я – Буданов

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 22:44
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Буданов заявив у п’ятницю в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все, щоб допомогти братській державі позбутися окупантів зі своєї землі", – сказав він.

Слова Буданова пролунала на тлі заяви глави "МЗС" невизнаної "Придністровської Молдовської Республіки" Віталія Ігнатьєва про те, що територія прагне здобути незалежність від Молдови з подальшим приєднанням до Росії. Про це ж заявив і член комітету російської Держдуми з міжнародних справ Дмітрій Бєлік.

У Бюро реінтеграції Молдови наголосили, що реінтеграція країни є основною метою переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту.

"Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 21 липня Міністерство закордонних справ Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

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Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров’ї незаконною і вимагає її виведення. Раніше російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості в них немає.

Сама по собі ОГРВ є досить нечисленною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

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Теми: Молдова
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