Украина готова помочь Молдове деоккупировать Приднестровье – Буданов

Глава Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Буданов заявил в пятницу в эфире общенационального телемарафона.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на их территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов со своей земли", – сказал он.

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Слова Буданова прозвучала на фоне заявления главы "МИД" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Виталия Игнатьева о том, что территория стремится обрести независимость от Молдовы с последующим присоединением к России. Об этом заявил и член комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировали это заявление Игнатьева и заявили, что реинтеграция страны является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", — заявили в ведомстве.

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Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел Молдовы подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Сама по себе ОГРВ достаточно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРО комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРО в Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.

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