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В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 23:15
В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі
МЗС України, фото з Facebook відомства

Міністерство закордонних справ України вважає, що досягнута у турецькому Стамбулі домовленість про експорт зерна морським шляхом повністю враховує безпекові інтереси Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві МЗС наголошується, що домовленість стала можливою завдяки активній ролі генерального секретаря ООН та посередницьким зусиллям турецької сторони.

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"Ініціатива повністю враховує безпекові інтереси південних регіонів України та ґарантує сильні позиції ЗСУ в Чорному морі – контроль за всією діяльністю в українських територіальних водах здійснюватиме лише Україна", – коментує відомство.

Там додають, що угода дозволить розблокувати понад 20 мільйонів тонн зерна, забезпечить розвиток сільськогосподарського сектору України й сприятиме запобіганню глобальній продовольчій кризі.

"Розраховуємо на подальші активні зусилля ООН задля імплементації домовленості, зокрема забезпечення дотримання Росією своїх зобов‘язань у межах безпечного функціонування зернового коридору", – підсумовують у МЗС.

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Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Теми: МЗСзерноТуреччина
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