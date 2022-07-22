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В МЗС задоволені домовленостями з експорту українського зерна в Стамбулі

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 23:15
МЗС України, фото з Facebook відомства

Міністерство закордонних справ України вважає, що досягнута у турецькому Стамбулі домовленість про експорт зерна морським шляхом повністю враховує безпекові інтереси Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві МЗС наголошується, що домовленість стала можливою завдяки активній ролі генерального секретаря ООН та посередницьким зусиллям турецької сторони.

"Ініціатива повністю враховує безпекові інтереси південних регіонів України та ґарантує сильні позиції ЗСУ в Чорному морі – контроль за всією діяльністю в українських територіальних водах здійснюватиме лише Україна", – коментує відомство.

Там додають, що угода дозволить розблокувати понад 20 мільйонів тонн зерна, забезпечить розвиток сільськогосподарського сектору України й сприятиме запобіганню глобальній продовольчій кризі.

"Розраховуємо на подальші активні зусилля ООН задля імплементації домовленості, зокрема забезпечення дотримання Росією своїх зобов‘язань у межах безпечного функціонування зернового коридору", – підсумовують у МЗС.

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

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Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Теми: МЗСзерноТуреччина
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