В МИД удовлетворены договоренностями по экспорту украинского зерна в Стамбуле

Министерство иностранных дел Украины считает, что достигнутая в турецком Стамбуле договоренность об экспорте зерна морским путем полностью учитывает интересы безопасности Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении МИД отмечается, что договоренность стала возможной благодаря активной роли генерального секретаря ООН и посредническим усилиям турецкой стороны.

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"Инициатива полностью учитывает интересы безопасности южных регионов Украины и гарантирует сильные позиции ВСУ в Черном море - контроль за всей деятельностью в украинских территориальных водах будет осуществлять только Украина", - комментирует ведомство.

Там добавляют, что соглашение позволит разблокировать более 20 миллионов тонн зерна, обеспечит развитие сельскохозяйственного сектора Украины и будет способствовать предотвращению глобального продовольственного кризиса.

"Рассчитываем на дальнейшие активные усилия ООН по имплементации договоренности, в частности, обеспечению соблюдения Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора", – заключают в МИД.

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Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

По словам высокопоставленного представителя ООН, соглашение будет предварительно действовать 120 дней с возможностью прожления и не будет предусматривать дальнейшее разминирование портов или близлежащих вод со стороны Украины.