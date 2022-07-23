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В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 02:15
В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”
ФОТО: GETTY

На півдні ЗСУ знищили 93 росіянина, РСЗВ "Град", дві гармати "Піон" та склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наша штурмова авіація та гелікоптери  завдали  чотири  удари по двох  ворожих опорних пунктах на Херсонщині і по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині.

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Дослівно: "Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", три БТР-82, дві самохідні потужні гармати "Піон", шість одиниць автотехніки та складу з боєприпасами. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються".

Теми: війнаРосія
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