Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

На півдні ЗСУ знищили 93 росіянина, РСЗВ "Град", дві гармати "Піон" та склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наша штурмова авіація та гелікоптери  завдали  чотири  удари по двох  ворожих опорних пунктах на Херсонщині і по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині.

Дослівно: "Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", три БТР-82, дві самохідні потужні гармати "Піон", шість одиниць автотехніки та складу з боєприпасами. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

фотоВ Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

фото, доповнено від 9:08Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі

У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ

Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська

Подоляк про відновлення переговорів з РФ: Жодних підстав нема

Зеленський перерахував "плюси" від підписаної угоди щодо зерна

Усі новини...
війна
Росіяни вдарили "Калібрами" по Кіровоградщині: поцілили в аеродром, є загиблі
Окупанти вдарили по Миколаєву 6 ракетами С-300 – голова ОВА
150 день великої війни. Онлайн-хроніка
Останні новини
13:22
Філатов заступився за Корбана, у якого забрали закордонний паспорт
13:09
Глава МЗС Німеччини не виключає провалу кругових постачань танків Україні
13:04
фото12-річний переселенець у Тернополі готує лимонад і збирає гроші на ЗСУ
12:30
МЗС про удар росіян по Одесі: Це плювок Путіна в обличчя генсека ООН і Ердогана
12:13
фото Німецька мережа супермаркетів перейменувала "Московське" морозиво на "Київське"
12:00
фотоДо Києва приїхала дружина президента Литви
11:53
Росіяни завдали ударів по низці міст і сіл у центрі, на півночі і півдні України, є жертви – дані ОВА
11:52
У США діагностували мавпячу віспу у двох дітей
11:47
фотоВ Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп
11:32
Британська розвідка: відрізані в Херсоні війська стануть серйозною військовою невдачею для Росії
Усі новини...