В ОК “Південь” озвучили втрати росіян — мінус майже сотня військових, “Град”, “Піони”
Субота, 23 липня 2022, 02:15
На півдні ЗСУ знищили 93 росіянина, РСЗВ "Град", дві гармати "Піон" та склад боєприпасів.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Зазначається, що наша штурмова авіація та гелікоптери завдали чотири удари по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині і по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині.
Дослівно: "Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", три БТР-82, дві самохідні потужні гармати "Піон", шість одиниць автотехніки та складу з боєприпасами. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються".
ВІДЕО ДНЯ