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В ОК "Юг" озвучили потери россиян — минус почти сотня военных, "Град", "Пионы"

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

На юге ВСУ уничтожили 93 россиянина, РСЗО "Град", две пушки "Пион" и склад боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наша штурмовая авиация и вертолеты нанесли четыре удара по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники в Николаевской области.

Дословно: "Зафиксированы потери врага в количестве 93 рашистов, реактивной системы залпового огня "Град", три БТР-82, две самоходные мощные пушки "Пион", шесть единиц автотехники и склада с боеприпасами. Окончательные потери врага – доразведываются".

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Темы: войнаРосcия
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