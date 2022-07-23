Харків: Кілька "прильотів" у центр міста, постраждала людина

Росіяни кілька разів влучили в центр Харкова, щонайменше одна людина постражадала.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює".

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Деталі: Терехов попросив харків'ян бути в укриттях.

Згодом він опублікував знімок результатів ворожих обстрілів. За його словами, окупанти пошкодили Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова: "Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам'ятка вченому".

Терехов додав, що спочатку росіяни обстріляли житловий будинок.

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Нагадаємо: Також цієї ночі повідомлялося про вибухи в Миколаєві.