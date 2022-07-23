Харків: Кілька "прильотів" у центр міста, постраждала людина
Росіяни кілька разів влучили в центр Харкова, щонайменше одна людина постражадала.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Дослівно: "Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює".
Деталі: Терехов попросив харків'ян бути в укриттях.
Згодом він опублікував знімок результатів ворожих обстрілів. За його словами, окупанти пошкодили Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова: "Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам'ятка вченому".
Терехов додав, що спочатку росіяни обстріляли житловий будинок.
Нагадаємо: Також цієї ночі повідомлялося про вибухи в Миколаєві.