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Харків: Кілька "прильотів" у центр міста, постраждала людина

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 10:01
ФОТО: GETTY

Росіяни кілька разів влучили в центр Харкова, щонайменше одна людина постражадала.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює".

Деталі: Терехов попросив харків'ян бути  в  укриттях.

Згодом він опублікував знімок результатів ворожих обстрілів. За його словами, окупанти пошкодили Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова: "Вибиті вікна у самому ВНЗ та в будинках навпроти, глибока вирва перед входом до навчального закладу, пошкоджена пам'ятка вченому".

Терехов додав, що спочатку росіяни обстріляли житловий будинок.

Нагадаємо: Також цієї ночі повідомлялося про вибухи в Миколаєві. 

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Теми: ХарківвійнаРосія
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