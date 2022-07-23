Харьков: Несколько "прилетов" в центр города, пострадал человек

Россияне несколько раз попали в центр Харькова, по меньшей мере, один человек пострадал.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Дословно: "Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока что известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает".

Детали: Терехов попросил харьковчан быть в укрытиях.

Затем он опубликовал снимок результатов вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты повредили Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова: "Выбиты окна в самом ВУЗе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому".

Терехов добавил, что сначала россияне обстреляли жилой дом.

Напомним: Также в эту ночь сообщалось о взрывах в Николаеве.