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Харьков: Несколько "прилетов" в центр города, пострадал человек

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 10:01
Харьков: Несколько прилетов в центр города, пострадал человек
ФОТО: GETTY

Россияне несколько раз попали в центр Харькова, по меньшей мере, один человек пострадал.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Дословно: "Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока что известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает".

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Детали: Терехов попросил харьковчан быть в укрытиях.

Затем он опубликовал снимок результатов вражеских обстрелов. По его словам, оккупанты повредили Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова: "Выбиты окна в самом ВУЗе и в домах напротив, глубокая воронка перед входом в учебное заведение, поврежден памятник ученому".

Терехов добавил, что сначала россияне обстреляли жилой дом.

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Напомним: Также в эту ночь сообщалось о взрывах в Николаеве.

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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