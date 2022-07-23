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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська

Субота, 23 липня 2022, 07:21
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський штурм у напрямку Сіверська
ФОТО: GETTY

ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська на  Краматорському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі:  На Краматорському напрямку росіяни стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Сіверська, Стародубівки, Пискунівки, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік кордону на півночі та північному сході Харківської області.

На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

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На Слов’янському напрямку активних дій з боку противника не відзначається. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаударів. Ворог знову вів штурм в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаударів біля Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує   оборону зайнятих   позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступу наших сил. Стріляв із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.

Поза пунктами базування перебувають два ворожі  носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Теми: війнаГенштабРосія
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