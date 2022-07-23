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Сводка Генштаба: ВСУ отразили российский штурм в направлении Северска

Суббота, 23 июля 2022, 07:21
ФОТО: GETTY

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Верхнекаменского и Северского на Краматорском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Краматорском направлении россияне стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Северска, Стародубовки, Пискуновки, Белогоровки, Григорьевки, Спирного и Выемки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону границы на севере и северо-востоке Харьковской области.

На Харьковском направлении враг активных действий не вел, производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Руськие и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

На Славянском направлении активных действий со стороны противника не отмечается. Враг обстрелял районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.

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На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. У последнего также нанесли авиаудары. Враг снова вел штурм в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреев. Также враг нанес авиаудары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении противник продолжает оборону занятых позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступления наших сил. Стрелял из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: войнаГенштабРосcия
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