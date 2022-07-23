Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"
Субота, 23 липня 2022, 07:52
Уночі російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, минулося без постраждалих.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: Зокрема, Червоногригорівську громаду росіяни накрили з "Градів", випустивши до 20 снарядів. Без руйнувань.
У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід.
У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла.
В інших районах спокійно.