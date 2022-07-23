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Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів"

Анастасія КалатурСубота, 23 липня 2022, 07:52
Росіяни гатили по Дніпропетровщині з Градів
ФОТО: GETTY

Уночі російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Зокрема, Червоногригорівську громаду росіяни накрили з "Градів", випустивши до 20 снарядів. Без руйнувань.

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У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла.

В інших районах спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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