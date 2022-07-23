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Россияне били по Днепропетровщине из "Градов"

Анастасия КалатурСуббота, 23 июля 2022, 07:52
Россияне били по Днепропетровщине из Градов
ФОТО: GETTY

Ночью российские войска ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, обошлось без пострадавших.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: В частности, Красногригорьевскую громаду россияне накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Без разрушений.

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В селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод.

В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света.

В других районах спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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