Россияне били по Днепропетровщине из "Градов"
Суббота, 23 июля 2022, 07:52
Ночью российские войска ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, обошлось без пострадавших.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Детали: В частности, Красногригорьевскую громаду россияне накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Без разрушений.
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В селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод.
В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света.
В других районах спокойно.
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