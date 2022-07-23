Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: від обстрілів РФ 9 поранених за добу

Мазуренко Альона Субота, 23 липня 2022, 08:26

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п’ятницю 22 липня поранення отримали 9 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську.

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьокупаціяобстріл
Головне сьогодні

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

фотоImagine Dragons збиратиме гроші на відновлення України

Німецькі ЗМІ дізналися можливу кандидатуру нового посла України

Орбан закликав до нової стратегії ЄС: санкції провалилися, Україна ніколи не виграє війну

Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту – ОК "Південь"

Зеленський подякував Токаєву за невизнання "ЛДНР"

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстріляли Слов’янськ, є поранені
Після обстрілу росіян загорівся коледж у Бахмуті
З-під завалів у Краматорську вилучили тіла 3 людей
Останні новини
19:19
Сумщина: внаслідок російського обстрілу загинув фермер
19:12
У Білорусі зруйнували ще один меморіал над могилою польських військових
18:54
фотоРосіяни пошкодили будівлю Одеського художнього музею
18:52
Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам
18:48
Окупанти Запорізької області створили "виборчком" для "референдуму"
18:34
Хроніка воєнного дня. ОНЛАЙН
18:30
Платформа United24 зібрала вже понад 5 мільярдів – Зеленський
18:13
У ЄС відреагували на ракетний удар РФ по порту Одеси
18:11
На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу
17:58
В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"
Усі новини...