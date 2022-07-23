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Донеччина: від обстрілів РФ 9 поранених за добу

Альона Мазуренко Субота, 23 липня 2022, 08:26
Донеччина: від обстрілів РФ 9 поранених за добу

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п’ятницю 22 липня поранення отримали 9 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську.

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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьокупаціяобстріл
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