Донецкая область: от обстрелов РФ 9 раненых за сутки

В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу 22 июля ранения получили 9 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкино, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске".

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Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.