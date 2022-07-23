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Донецкая область: от обстрелов РФ 9 раненых за сутки

Мазуренко Алена Суббота, 23 июля 2022, 08:26

В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу 22 июля ранения получили 9 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкино, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьоккупацияобстрел
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