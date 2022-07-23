Луганщина: ЗСУ відбили наступ ворога у напрямку Верхньокам’янського – Гайдай

22 липня Збройні сили України зупинили атаки росіян з боку Лисичанська у напрямку Верхньокам’янського Луганської області та Сіверська на Донеччині.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "З боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. 22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили".

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Деталі: Голова ОВА також повідомив, що ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів в районі Слов’яносербська.

Росіяни 22 липня застосовували авіацію, здійснили 2 артилерійські атаки та 4 спроби обстрілів мінометами.

Зруйновані окупантами будинки на Луганщині Фото з Telegram гайдая

При цьому Гайдай повідомив, що окупанти зараз почуваються менш впевнено у нещодавно захоплених містах та селах, де залишилося близько 10-15 % населення.

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За словами голови ОВА, переважно, лишились літні люди та так звані "ждуни". Але й серед них окупанти вбачають ворогів, бо в Сєвєродонецьку відкрили пункт видачі перепусток, щоб обмежити свободу пересування регіоном.