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Луганщина: ВСУ отразили наступление врага в направлении Верхнекаменского – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 08:32
Луганщина: ВСУ отразили наступление врага в направлении Верхнекаменского – Гайдай
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

22 июля Вооруженные силы Украины остановили атаки россиян со стороны Лисичанска в направлении Верхнекаменского Луганской области и Северска на Донетчине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной. 22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере две. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в районе Славяносербска.

Россияне 22 июля применяли авиацию, совершили 2 артиллерийские атаки и 4 попытки обстрелов минометами. 

 
Разрушенные оккупантами дома в Луганской области
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

При этом Гайдай сообщил, что оккупанты сейчас чувствуют себя менее уверенно в недавно захваченных городах и селах, где осталось около 10-15% населения.

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По словам председателя ОВА, в основном остались пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов, потому что в Северодонецке открыли пункт выдачи пропусков, чтобы ограничить свободу передвижения по региону.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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