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У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 08:36
У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ
фото: U.S. ARMY

Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його секретні технології можуть опинитися в руках Росії. 

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда",

За словами офіційних осіб США, понад два місяці тому українська сторона запросила чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle.

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Співрозмовники видання наголосили, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українців роботі з безпілотниками.

Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Grey Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".

США надали сотні невеликих тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, у тому числі безпілотники Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, але Grey Eagle є принципово новими можливостями для українців.

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"Grey Eagle" може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.

MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

Про те, що адміністрація президента Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, повідомлялося ще на початку червня.

Нагадаємо, США оголосили про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю $270 мільйонів.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

Теми: СШАУкраїна
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