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У США утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіусу дії – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 08:36
фото: U.S. ARMY

Адміністрація президента США поки що утримується від затвердження українського запиту на бойові безпілотники великої дальності, побоюючись, що дрон та його високочутливі технології можуть опинитися в руках Росії. 

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда",

За словами офіційних осіб США, понад два місяці тому українська сторона запросила чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle.

Співрозмовники видання наголосили, що адміністрація Байдена не хотіла схвалювати запит, посилаючись на низку побоювань, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою та закінчуючи необхідністю навчати українців роботі з безпілотниками.

Представник Пентагону капітан ВМС Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Grey Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, щоб заповнити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою. Він додав, що Пентагон "не коментує внутрішні обговорення".

США надали сотні невеликих тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, у тому числі безпілотники Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, але Grey Eagle є принципово новими можливостями для українців.

"Grey Eagle" може літати до 30 і більше годин залежно від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. "Grey Eagle" - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести потужні ракети Hellfire.

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MQ-1C також сумісний з більшою різноманітністю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські "Байрактар" оснащені ракетами турецького виробництва MAM-L вагою 22 кг, що приблизно вдвічі менше ваги Hellfire.

Про те, що адміністрація президента Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, повідомлялося ще на початку червня.

Нагадаємо, США оголосили про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю $270 мільйонів.

До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

Теми: СШАУкраїна
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