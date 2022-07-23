США воздерживаются от передачи Украине беспилотников большого радиуса действия – СМИ

Администрация президента США пока воздерживается от утверждения украинского запроса на боевые беспилотники большой дальности, опасаясь, что дрон и его секретные технологии могут оказаться в руках России.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По словам официальных лиц США, более двух месяцев назад украинские официальные лица запросили четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle.

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Собеседники издания отметили, что администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная от потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинцев работе с беспилотниками.

Представитель Пентагона капитан ВМС Майк Кафка отказался комментировать беспилотники Grey Eagle, но сказал, что Министерство обороны тесно сотрудничает с Киевом, "чтобы восполнить критические возможности, необходимые Украине на поле боя". Он добавил, что Пентагон "не комментирует внутренние обсуждения".

США предоставили сотни небольших тактических беспилотных летательных аппаратов как для разведки, так и для целеуказания, в том числе беспилотники Phoenix Ghost, Puma и Switchblade, но Grey Eagle представляют собой принципиально новые возможности для украинцев.

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"Grey Eagle" может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. "Grey Eagle" - армейская версия более широко известного беспилотника Predator, также могут нести мощные ракеты Hellfire.

MQ-1C также совместим с большим разнообразием боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактары" оснащены ракетами турецкого производства MAM-L весом 22 кг, что примерно вдвое меньше веса Hellfire.

О том, что администрация президента Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, сообщалось еще в начале июня.

Напомним, США объявили об утверждении нового пакета безопасности помощи Украине стоимостью $270 миллионов.

В состав нового пакета военной помощи входят четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost.