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Литва відновила залізничний транзит товарів до Калінінграда

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 09:00

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це заявив представник залізниці Мантас Дубаускас, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі".

Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

Після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву заборонялося перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС. 

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Теми: ЛитваРосіяекспорт
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