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Литва возобновила железнодорожный транзит товаров в Калининград

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 09:00

Литовская железная дорога (LTG Cargo) возобновила с 22 июля транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

Об этом заявил представитель железной дороги Мантас Дубаускас, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы получили разъяснение", – пояснил он. Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом.

Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

Государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли".

Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае независимо от вида транспорта.

Кроме того, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность в случае обхода санкций.

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После окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещалось перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

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Темы: ЛитваРосcияэкспорт
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