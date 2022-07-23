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Захисники за добу знищили близько 240 окупантів і 4 танки

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 09:31
Захисники за добу знищили близько 240 окупантів і 4 танки
Український захисник. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 липня ЗСУ уже знищили близько 39 240 окупантів, 1 708 ворожих танків та 3 929 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 708 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,
  • артилерійських систем – 864 (+1) од,
  • РСЗВ – 253 (+2) од,
  • засобів ППО – 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
  • крилатих ракет – 167 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 72 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.  

Теми: Росіявійна
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