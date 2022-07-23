Захисники за добу знищили близько 240 окупантів і 4 танки

Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 липня ЗСУ уже знищили близько 39 240 окупантів, 1 708 ворожих танків та 3 929 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 708 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,

артилерійських систем – 864 (+1) од,

РСЗВ – 253 (+2) од,

засобів ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),

крилатих ракет – 167 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,

спеціальної техніки – 72 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.