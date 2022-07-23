Защитники за сутки уничтожили около 240 оккупантов и 4 танка

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – по состоянию на 22 июля ВСУ уже уничтожили около 39 240 оккупантов, 1 708 вражеских танков и 3 929 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 39 240 (+240) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 708 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,

артиллерийских систем – 864 (+1) ед,

РСЗО – 253 (+2) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед,

крылатых ракет – 167 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 820 (+17) ед,

специальной техники – 72 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.