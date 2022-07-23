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Защитники за сутки уничтожили около 240 оккупантов и 4 танка

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 09:31
Украинский защитник. Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – по состоянию на 22 июля ВСУ уже уничтожили около 39 240 оккупантов, 1 708 вражеских танков и 3 929 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39 240 (+240) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 708 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 864 (+1) ед,
  • РСЗО – 253 (+2) ед,
  • средств ПВО – 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 167 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 820 (+17) ед,
  • специальной техники – 72 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

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