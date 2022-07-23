Защитники за сутки уничтожили около 240 оккупантов и 4 танка
Суббота, 23 июля 2022, 09:31
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – по состоянию на 22 июля ВСУ уже уничтожили около 39 240 оккупантов, 1 708 вражеских танков и 3 929 ББМ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 39 240 (+240) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 708 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 929 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 864 (+1) ед,
- РСЗО – 253 (+2) ед,
- средств ПВО – 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ед,
- крылатых ракет – 167 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 820 (+17) ед,
- специальной техники – 72 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.