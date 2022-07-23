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ЄС засудив рішення Росії розширити перелік "недружніх" країн

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 09:41

Євросоюз засудив рішення Російської Федерації розширити перелік "недружніх країн", до якого додали Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".

"ЄС вважає звинувачення щодо недружніх дій необґрунтованими та неприйнятними, закликаючи Росію відкликати всі такі списки. Це рішення є ще одним кроком Росії до продовження ескалації напруженості з Європейським Союзом та його державами-членами", - йдеться у заяві.

Також відзначається, що указ про створення списку так званих "недружніх" держав несумісний з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини 1961 року. 

"ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та повністю дотримуватися Віденської конвенції. ЄС продовжує закликати Росію негайно припинити агресію проти України та всі інші порушення міжнародного права, включаючи порушення її власних міжнародних зобов’язань", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 22 липня уряд Росії включив Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину до списку "недружніх країн".

У березні 2022 року, за кілька днів після початку війни з Україною, уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого включили низку держав Євросоюзу, США, Велику Британію, Японію та ще близько 20 інших країн.

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У квітні влада Білорусі теж опублікувала список із чотирьох десятків "недружніх держав", Україна у ньому відсутня.

Теми: ЄСРосія
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