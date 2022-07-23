ЕС осудил решение России расширить перечень "недружественных" стран

Евросоюз осудил решение Российской Федерации расширить перечень "недружественных стран", в который добавили Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

"ЕС считает обвинения в недружественных действиях необоснованными и неприемлемыми, призывая Россию отозвать все такие списки. Это решение является еще одним шагом России к продолжению эскалации напряженности с Европейским Союзом и его государствами-членами", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что указ о создании списка так называемых "недружественных" государств несовместим с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года.

"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и полностью соблюдать Венскую конвенцию. ЕС продолжает призывать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и все другие нарушения международного права, включая нарушение ее собственных международных обязательств", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 июля правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список "недружественных стран".

В марте 2022 года, через несколько дней после начала войны с Украиной, правительство РФ составило список "недружественных стран", в который включили ряд государств Евросоюза, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.

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В апреле власти Беларуси также опубликовали список из четырех десятков "недружественных государств", Украина в нем отсутствует.