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Глава МЗС Німеччини про фото Ердогана з лідерами РФ і Ірану: це - виклик

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 10:09

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала "викликом" зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з лідерами РФ та Ірану в Тегерані.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що на цьому фото президент Туреччини, це, м'яко кажучи, виклик. Член НАТО Туреччина надає військову підтримку Україні. Ось чому ця фотографія для мене є більш ніж незрозумілою, особливо з погляду члена НАТО", - сказала Бербок.

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Міністр додала, що зустріч у Тегерані дає зрозуміти, наскільки важливо, "щоб ми стояли разом із цінними партнерами", які "не лише дотримуються міжнародних правил, а й відстоюють їх".

Ердоган 19 липня зустрівся в Тегерані з іранським президентом  Ібрагімом Райсі та російським лідером Владіміром Путіним.

Путін в Ірані заявив, що постачання газу до Європи може і надалі скорочуватися. Втім, вже за два дні стало відомо, що газопровід "Північний потік-1" відновив подачу газу до Німеччини.

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Теми: ІранНімеччина
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