Глава МИД Германии о фото Эрдогана с лидерами РФ и Ирана: это – вызов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "вызовом" встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами РФ и Ирана в Тегеране.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"То, что на этом фото президент Турции, — это, мягко говоря, вызов. Член НАТО Турция оказывает военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", - сказала Бербок.

Министр добавила, что встреча в Тегеране дает понять, насколько важно, "чтобы мы стояли вместе с ценными партнерами", которые "не только придерживаются международных правил, но и отстаивают их".

Эрдоган 19 июля встретился в Тегеране с иранским президентом Ибрагимом Райси и российским лидером Владимиром Путиным.

Путин в Иране заявил, что поставки газа в Европу могут и дальше сокращаться. Впрочем, уже через два дня стало известно, что газопровод "Северный поток-1" возобновил подачу газа в Германию.