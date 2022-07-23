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Глава МИД Германии о фото Эрдогана с лидерами РФ и Ирана: это – вызов

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 10:09

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала "вызовом" встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами РФ и Ирана в Тегеране.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"То, что на этом фото президент Турции, — это, мягко говоря, вызов. Член НАТО Турция оказывает военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", - сказала Бербок.

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Министр добавила, что встреча в Тегеране дает понять, насколько важно, "чтобы мы стояли вместе с ценными партнерами", которые "не только придерживаются международных правил, но и отстаивают их".

Эрдоган 19 июля встретился в Тегеране с иранским президентом Ибрагимом Райси и российским лидером Владимиром Путиным.

Путин в Иране заявил, что поставки газа в Европу могут и дальше сокращаться. Впрочем, уже через два дня стало известно, что газопровод "Северный поток-1" возобновил подачу газа в Германию.

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Темы: ИранГермания
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