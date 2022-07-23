Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованій Кирилівці пролунали вибухи, росіяни вдарили поблизу Запоріжжя

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 10:29
Скриншот з google.maps

Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи, водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністарції Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи.

Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав".

Деталі: Водночас Старух повідомив, що о 6:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по території на лінії розмежування та поблизу обласного центру Запорізької області. 

 
Наслідки російського удару по Запорізькій області
Фото з Telegram Старуха

За словами, голови ОВА, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьвійнавибух
Головне сьогодні

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

Німецькі ЗМІ дізналися можливу кандидатуру нового посла України

Орбан закликав до нової стратегії ЄС: санкції провалилися, Україна ніколи не виграє війну

Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту – ОК "Південь"

Зеленський подякував Токаєву за невизнання "ЛДНР"

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни обстріляли з "Градів" Запорізьку область, більшість ракет упали в Дніпро – ОВА
РФ призначила свого чиновника "главою уряду" окупованої Запорізької області
У Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів – ССО
Останні новини
21:52
Розвідники просять у жителів Енергодара інформацію про окупантів
21:51
Конгресмени США розповіли про візит до Києва
21:15
Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією
21:03
Окупанти Херсонщини теж створили "виборчком" – готуються до "референдуму"
20:49
Туреччина викликала главу посольства Швеції - ЗМІ
20:14
відеоВнаслідок удару по порту Одеси є поранені – ОВА
20:11
Окупанти обстріляли спальний район Миколаєва, під завалами є люди – Замазєєва
20:02
оновлено від 15:27Удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 19
19:52
відеоВ окупованій Горлівці стався потужний вибух – ЗМІ
19:19
Сумщина: внаслідок російського обстрілу загинув фермер
Усі новини...