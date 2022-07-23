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В окупованій Кирилівці пролунали вибухи, росіяни вдарили поблизу Запоріжжя

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 10:29
В окупованій Кирилівці пролунали вибухи, росіяни вдарили поблизу Запоріжжя
Скриншот з google.maps

Вночі 23 липня в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи, водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністарції Олександр Старух у Telegram

Пряма мова Федорова: "Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи.

Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав".

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Деталі: Водночас Старух повідомив, що о 6:30 ранку росіяни завдали ракетного удару по території на лінії розмежування та поблизу обласного центру Запорізької області. 

 
Наслідки російського удару по Запорізькій області
Фото з Telegram Старуха

За словами, голови ОВА, окупанти продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Теми: Запорізька областьвійнавибух
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