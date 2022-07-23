В оккупированной Кирилловке раздались взрывы, россияне ударили вблизи Запорожья
Ночью 23 июля в оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы, в то же время оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Запорожья.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram
Прямая речь Федорова: "Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы.
После удачных атак ВСУ по военных базах в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района, оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.
Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал".
Детали: В то же время Старух сообщил, что в 6:30 утра россияне нанесли ракетный удар по территории на линии разграничения и вблизи областного центра Запорожской области.
По словам, главы ОВА, оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.