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В оккупированной Кирилловке раздались взрывы, россияне ударили вблизи Запорожья

Ирина БалачукСуббота, 23 июля 2022, 10:29
В оккупированной Кирилловке раздались взрывы, россияне ударили вблизи Запорожья
Скриншот из google.maps

Ночью 23 июля в оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы, в то же время оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Запорожья.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Федорова: "Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы.

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После удачных атак ВСУ по военных базах в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района, оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.

Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал".

Детали: В то же время Старух сообщил, что в 6:30 утра россияне нанесли ракетный удар по территории на линии разграничения и вблизи областного центра Запорожской области. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Последствия российского удара по Запорожской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM СТАРУХА

По словам, главы ОВА, оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Темы: Запорожская областьвойнавзрыв
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