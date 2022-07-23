Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: у Шостці пролунав вибух, є поранені – голова ОВА

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 11:00
Сумщина: у Шостці пролунав вибух, є поранені – голова ОВА
Дмитро Живицький. Фото з Telegram

Вранці 23 липня у місті Шостка Сумської області пролунав вибух, є поранені.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, ніч в області, попри тривоги, була тихою, але вранці росіяни обстріляли низку громад.

Зокрема, окупанти після 6 ранку били по Юнаківській громаді (близько 20 приходів з артилерії).

О 6:30 ранку почався мінометний обстріл Миропільської громади (10 приходів).

Після 7 ранку було 2 приходи з гранатомета по Білопільській громаді та мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: