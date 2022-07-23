Сумщина: у Шостці пролунав вибух, є поранені – голова ОВА
Субота, 23 липня 2022, 11:00
Вранці 23 липня у місті Шостка Сумської області пролунав вибух, є поранені.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом".
Деталі: За словами голови ОВА, ніч в області, попри тривоги, була тихою, але вранці росіяни обстріляли низку громад.
Зокрема, окупанти після 6 ранку били по Юнаківській громаді (близько 20 приходів з артилерії).
О 6:30 ранку почався мінометний обстріл Миропільської громади (10 приходів).
Після 7 ранку було 2 приходи з гранатомета по Білопільській громаді та мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.