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Сумщина: у Шостці пролунав вибух, є поранені – голова ОВА

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 11:00
Дмитро Живицький. Фото з Telegram

Вранці 23 липня у місті Шостка Сумської області пролунав вибух, є поранені.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Після 9 ранку у Шостці пролунав вибух. Є поранені. Усі подробиці згодом".

Деталі: За словами голови ОВА, ніч в області, попри тривоги, була тихою, але вранці росіяни обстріляли низку громад.

Зокрема, окупанти після 6 ранку били по Юнаківській громаді (близько 20 приходів з артилерії).

О 6:30 ранку почався мінометний обстріл Миропільської громади (10 приходів).

Після 7 ранку було 2 приходи з гранатомета по Білопільській громаді та мінометний обстріл (4 приходи) по околицях одного із населених пунктів Хотінської громади.

Теми: Сумська областьвибух
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