Сумщина: в Шостке прогремел взрыв, есть раненые – глава ОВА

Утром 23 июля в городе Шостка Сумской области раздался взрыв, есть раненые.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "После 9 утра в Шостке раздался взрыв. Есть раненые. Все подробности позже".

Детали: По словам главы ОВА, ночь в области, несмотря на тревоги, была тихой, но утром россияне обстреляли ряд общин.

В частности, оккупанты после 6 утра били по Юнаковской общине (около 20 приходов из артиллерии).

В 6:30 утра начался минометный обстрел Миропольской общины (10 приходов).

После 7 утра было 2 прихода из гранатомета по Белопольской общине и минометный обстрел (4 прихода) по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины.