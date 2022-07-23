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Колишні начальник СБУ в Криму і заступник секретаря РНБО сприяли вторгненню РФ: деталі підозр

Альона Мазуренко Субота, 23 липня 2022, 11:13
Колишні начальник СБУ в Криму і заступник секретаря РНБО сприяли вторгненню РФ: деталі підозр
ОЛЕГ КУЛІНІЧ, ФОТО ДБР

Правоохоронці розслідують державну зраду колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича і ексначальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча, які сприяли вторгненню РФ і намагались приховати від СБУ та керівництва України плани Росії щодо нападу.

Джерело: тексти підозр, Судовий репортер

Деталі: За даними слідста, керівник 9-го ("українського") управління 5-ої служби ФСБ РФ Ігор Чумаков створив злочинну організацію, до складу якої ввійшов колишній заступник секретаря РНБО України Володимир Сівкович, співробітник СБУ Олег Кулініч та інші поки невстановлені громадяни України і РФ.

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Ця банда повинна була збирати і передавати в Росію інформацію, що становить держтаємницю, а також підбурювати громадян України до держзради.

Організовувала та здійснювала збір, аналіз і передачу інформації росіянка Марина Терентьєва - працівниця ФСБ, має посаду-прикриття — є членом Союзу журналістів РФ і позаштатним фотокореспондентом російського інформагентства "ТАСС".

Сівкович керував діяльністю Кулініча та залучених ним осіб щодо збору і передачі інформації росіянам. 

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Кулініч, маючи доступ до держтаємниці, збирав інформацію як особисто, так і через залучних осіб.

У тексті підозри зазначається, що Сівкович не міг реалізувати себе на держслужбі в Україні, тому "відчуваючи неповноцінність, меншовартість" він розраховував повернутися до української політики під патронатом РФ.

Сівкович організував у Москві так званий "політичний офіс", працівники якого нібито займаються суспільно-політичною діяльністю, а насправді залучають осіб, які мають розвідувальні можливості на території України.

У цьому офісі, зокрема, була працевлаштована "журналістка" Терентьєва.

Вважається, що члени цього угрупування, зокрема, Кулініч начебто впливали на кадрові та управлінські рішення у структурі СБУ та сприяли приховуванню від СБУ та керівництва України планів РФ щодо нападу 24.02.2022 з території окупованого Криму на материкову частину України та ін.

Держбюро розслідувань повідомило про підозру Сівковичу у вчиненні злочинів за ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч.1 ст.111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч.1 ст.114. (шпигунство).

ДовідковоКулініч Олег Миколайович був призначений  начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим у жовтні 2020 року.

У березні 2022 року Зеленський звільнив його з цієї посади.

Теми: держзрадаСБУКримРНБО
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