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Бывший начальник СБУ в Крыму и заместитель секретаря СНБО способствовали вторжению РФ

Мазуренко Алена Суббота, 23 июля 2022, 11:13
ОЛЕГ КУЛИНИЧ, ФОТО ГБР

Правоохранители расследуют государственное предательство бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича и экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которые способствовали вторжению РФ и пытались скрыть от СБУ и руководства Украины планы России по нападению.

Источник: тексты подозрений, Судебный репортер

Детали: По данным следователя, руководитель 9-го ("украинского") управления 5-й службы ФСБ РФ Игорь Чумаков создал преступную организацию, в состав которой вошел бывший заместитель секретаря СНБО Украины Владимир Сивкович, сотрудник СБУ Олег Кулинич и другие пока неустановленные граждане Украины и РФ.

Эта банда должна была собирать и передавать в Россию информацию, составляющую гостайну, а также подстрекать граждан Украины к госизмене.

Организовывала и осуществляла сбор, анализ и передачу информации россиянка Марина Терентьева – работница ФСБ, которая имеет должность-прикрытие – является членом Союза журналистов РФ и внештатным фотокорреспондентом российского информагентства "ТАСС".

Сивкович руководил деятельностью Кулинича и привлеченных им людей по сбору и передаче информации россиянам.

Кулинич, имея доступ к гостайне, собирал информацию как лично, так и через привлеченных лиц.

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В тексте подозрения отмечается, что Сивкович не мог реализовать себя на госслужбе в Украине, поэтому "чувствуя неполноценность" он рассчитывал вернуться в украинскую политику под патронатом РФ.

Сивкович организовал в Москве так называемый "политический офис", работники которого якобы занимаются общественно-политической деятельностью, а на самом деле привлекают лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины.

В этом офисе, в частности, была трудоустроена "журналистка" Терентьева.

Считается, что члены этой группировки, в частности Кулинич влияли на кадровые и управленческие решения в структуре СБУ и способствовали сокрытию от СБУ и руководства Украины планов РФ по нападению 24.02.2022 с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины и т.д.

Госбюро расследований сообщило о подозрении Сивковичу в совершении преступлений по ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.1 ст.111 (государственное предательство), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по ч.1 ст.114 (шпионаж).

СправкаКулинич Олег Николаевич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года.

В марте 2022 года Зеленский уволил его с этой должности.

Темы: госизменаСБУКрымСНБО
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