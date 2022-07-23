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Українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 11:24

Українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.

Про це йдеться у повідомленні на сайті польського уряду, пише "Європейська правда".

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України - Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі", - йдеться в повідомленні.

 

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS. Також необхідно мати PESEL, польський аналог українського ідентифікаційного коду.

Крім того, необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету. Для цього необхідно звернутися до одного із територіальних управлінь.

Зазначається, що з метою врегулювання питання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС 12 липня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на отримання тимчасового документа Diia.pl як підтвердження легальності перебування в Польщі.

Інформація про документ була одночасно направлена ​​до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.

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Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця (чиє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні), виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС.

Він також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливо отримати проблеми під час мандрівок між країнами блоку або у разі короткострокового повернення в Україну.

"Європейська правда" та "Європа без бар’єрів" підготували практичні рекомендації для українців, які повертаються додому, про те, як зменшити ризик неприємностей на кордоні.

Теми: ПольщаЄСпаспортУкраїна
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