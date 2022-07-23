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Украинцам в Польше будут выдавать электронные документы, позволяющие пересечение границ в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 11:24

Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства, пишет "Европейская правда".

"Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

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Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.

Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.

Отмечается, что в целях урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временно используемого документа Diia.pl как подтверждение легальности пребывания в Польше.

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Информация о документе была одновременно направлена ​​в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой страны), выступает в качестве вида на жительство, используемого вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и получили временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

"Европейская правда" и "Европа без барьеров" подготовили практические рекомендации для возвращающихся домой украинцев о том, как уменьшить риск неприятностей на границе.

Темы: ПольшаЕСпаспорт Украина
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