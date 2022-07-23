Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцам в Польше будут выдавать электронные документы, позволяющие пересечение границ в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 11:24

Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства, пишет "Европейская правда".

"Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, подтверждающем их законное пребывание на территории Польши и позволяющий им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

 

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL, польский аналог украинского идентификационного кода.

Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.

Отмечается, что в целях урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля Министерство внутренних дел и администрации подало в Европейскую комиссию заявку на получение временно используемого документа Diia.pl как подтверждение легальности пребывания в Польше.

Информация о документе была одновременно направлена ​​в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

ВИДЕО ДНЯ

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой страны), выступает в качестве вида на жительство, используемого вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и получили временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

"Европейская правда" и "Европа без барьеров" подготовили практические рекомендации для возвращающихся домой украинцев о том, как уменьшить риск неприятностей на границе.

Темы: ПольшаЕСпаспорт Украина
Главное сегодня

Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией

На Краматорском направлении оккупантам нанесли значительный урон – сводка Генштаба

Немецкие СМИ узнали возможную кандидатуру нового посла Украины

Орбан призвал к новой стратегии ЕС: санкции провалились, Украина никогда не выиграет войну

Российские ракеты не попали по хранилищу зерна в Одесском порту – ОК "Юг"

Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание "ЛДНР"

Все новости...
Польша
Польша упростила получение "карты поляка" для украинцев, не нужно выезжать из страны
Рада поддержала в первом чтении проект о дополнительных правах для поляков
Премьер Польши: пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас
Последние новости
22:32
Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ
22:04
ООН получила более 150 обращений о сексуальном насилии со стороны оккупантов в Украине
21:52
Разведчики начали собирать информацию об оккупантах Энергодара
21:51
Конгрессмены США рассказали о визите в Киев
21:15
Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией
21:03
Оккупанты Херсонщины тоже создали "избирком" - готовятся к "референдуму"
20:49
Турция вызвала главу посольства Швеции – СМИ
20:14
видеоВ результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА
20:11
Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева
20:02
обновлено от 15:27Удар по Кропивницкому: количество раненых выросло до 19
Все новости...