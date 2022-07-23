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Британська розвідка: відрізані в Херсоні війська стануть серйозною військовою невдачею для Росії

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 11:32

Російська армія приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу на Херсонщині, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"За останні 48 годин велися запеклі бої, оскільки українські війська продовжували наступ на російські війська в Херсонській області, на захід від річки Дніпро. Росія, ймовірно, намагається уповільнити українську атаку, використовуючи артилерійський вогонь вздовж природної перешкоди річки Інгулець, притоки Дніпра", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що шляхи постачання російських військ на захід від Дніпра наражаються на все більшу небезпеку.

Додаткові українські удари завдали додаткових збитків ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня він майже, напевно, був відкритий для руху.

"Якщо форсування Дніпра буде неможливим, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, голова розвідки Великої Британії заявив, що російські військові, ймовірно, зроблять певну операційну паузу в найближчі кілька тижнів.

Як повідомлялося, західні посадовці вважають, що в наступному році Росія організує ще один повномасштабний наступ на Україну, однією з цілей якого може бути захоплення стратегічного портового міста Одеси та відрізання Києва від моря.

Теми: розвідкаВелика БританіяХерсонРосія
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