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Британская разведка: отрезанные в Херсоне войска станут серьезной военной неудачей для РФ

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 11:32

Российская армия уделяет первоочередное внимание сохранению своего военного мостового потенциала в Херсонской области, но любая попытка построить переправу через Днепр будет очень рискованной операцией.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"За последние 48 часов велись ожесточенные бои, поскольку украинские войска продолжали наступление на российские войска в Херсонской области, к западу от реки Днепр. Россия, вероятно, пытается замедлить украинскую атаку, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец, притока Днепра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пути снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности.

Дополнительные украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля он почти наверняка был открыт для движения.

"Если форсирование Днепра будет невозможным, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это станет серьезной военной и политической неудачей для России", - говорится в сообщении.

Напомним, глава разведки Великобритании заявил, что российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель.

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Как сообщалось, западные чиновники считают, что в следующем году Россия организует еще одно полномасштабное наступление на Украину, одной из целей которого может стать захват стратегического портового города Одессы и отрезание Киева от моря.

Темы: разведкаВеликобританияХерсонРосcия
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