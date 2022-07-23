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До Києва приїхала дружина президента Литви

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 12:00

До Києва з візитом прибула дружина президента Литви Гітанаса Науседи Діана.

Про це литовський лідер написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у повідомленні.

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23 липня відбудеться другий саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнного відновлення країни.

Захід запланований у форматі телемосту між різними країнами світу: Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.

Раніше Науседа закликав до жорсткіших санкцій проти Росії, наголосивши, що вони мають бути справді ефективними і такими, які не можна обійти.

Нагадаємо, Міноборони Литви збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.

Теми: ЛитваУкраїна
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