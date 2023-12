До Києва приїхала дружина президента Литви

До Києва з візитом прибула дружина президента Литви Гітанаса Науседи Діана.

Про це литовський лідер написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - йдеться у повідомленні.

23 липня відбудеться другий саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнного відновлення країни.

Захід запланований у форматі телемосту між різними країнами світу: Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in 🇺🇦. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with 🇺🇦 as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ