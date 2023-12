В Киев приехала супруга президента Литвы

В Киев с визитом прибыла супруга президента Литвы Гитанаса Науседы Диана.

Об этом литовский лидер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Первая леди Литвы, моя жена Диана, прибыла в Киев. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", - говорится в сообщении.

Реклама:

23 июля состоится второй саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного обновления Украины.

Мероприятие запланировано в формате телемоста между разными странами мира: Украиной, Польшей, Бельгией, Великобританией и США.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in 🇺🇦. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with 🇺🇦 as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ