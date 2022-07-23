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В Киев приехала супруга президента Литвы

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 12:00

В Киев с визитом прибыла супруга президента Литвы Гитанаса Науседы Диана.

Об этом литовский лидер написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Первая леди Литвы, моя жена Диана, прибыла в Киев. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", - говорится в сообщении.

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23 июля состоится второй саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного обновления Украины.

Мероприятие запланировано в формате телемоста между разными странами мира: Украиной, Польшей, Бельгией, Великобританией и США.

Ранее Науседа призвал к более жестким санкциям против России, подчеркнув, что они должны быть действительно эффективными и нельзя обойти.

Напомним, Минобороны Литвы намерен передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы.

Темы: ЛитваУкраина
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